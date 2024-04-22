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Русская весна

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Любых иностранных наёмников на Украине будут уничтожать, заявили в Госдуме

Любых иностранных наёмников на Украине будут уничтожать, заявили в Госдуме

Любые иностранные наёмники, в каком бы статусе они ни находились на Украине, в том числе в статусе советников, будут уничтожены, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв (партия «Родина").

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