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Раскололся на первом допросе. Глава узбекского землячества признался ФСБ в работе на иностранную разведку

Раскололся на первом допросе. Глава узбекского землячества признался ФСБ в работе на иностранную разведку

Раскололся на первом допросе. Глава узбекского землячества признался ФСБ в работе на иностранную разведку Глава узбекского землячества признался ФСБ в работе на иностранную разведку Есть повод задуматься о возможных будущих событиях В середине января этого года большой резонанс получило заявление главы узбекского землячества Усмана Баратова, в котором он довольно грубо отозвался о российских военных, участвующих в СВО.

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