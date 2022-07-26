Первый заместитель Министра МЧС России принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов»

Первый заместитель Министра МЧС России Александр Чуприян провел открытую встречу с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», который проходит на территории Мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье.
Первый заместитель Министра МЧС России Александр Чуприян провел открытую встречу с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», который проходит на территории Мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье.
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