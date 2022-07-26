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Первый заместитель Министра МЧС России принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов»

Первый заместитель Министра МЧС России принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов»

Первый заместитель Министра МЧС России Александр Чуприян провел открытую встречу с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», который проходит на территории Мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье.

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