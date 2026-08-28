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Депутаты Тамбовской области утвердили изменения в бюджет на 2026–2028 годы

Депутаты Тамбовской области утвердили изменения в бюджет на 2026–2028 годы

Депутаты Тамбовской областной думы приняли поправки в бюджет региона на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

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