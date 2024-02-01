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Монолитные работы завершают на автомобильном мосту через реку Битцу

Монолитные работы завершают на автомобильном мосту через реку Битцу

На мосту через реку Битцу, строящемся на участке Московского скоростного диаметра от МКАД до автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе», завершено устройство всех опор, железобетонных балок пролетного строения и железобетонной плиты, начались подготовительные работы по устройству парапетного ограждения.

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