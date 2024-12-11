Срочно! Ядерное оружие на территории Украины: безумные планы США

«Сама мысль о том, что Запад допустит размещение ядерного оружия на то еще страшнее, его передачу Украине, по сути безумна» Ранее писали: Десять взрывов в небе: подробности ракетного удара по Ростовской Также местные жители отметили примерно 10 взрывов в небе над городом, сработала система противовоздушной обороны.
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