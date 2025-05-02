РИА: кобальт, кофе и золото стали самыми выгодными товарами для инвестиций

Кобальт, кофе и золото в январе-апреле 2025 года стали самыми выгодными товарами для инвестиций. Об этом сообщает РИА Новости по результатам анализа данных Межконтинентальной биржи в Лондоне (ICE Futures) и Шанхайской биржи металлов.