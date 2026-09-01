Блогер Ксения Собчак показала своего сына в школьной форме

Телеведущая Ксения Собчак проводила своего первенца на школьную линейку. Она показала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как девятилетний Платон выглядит в деловом костюме.
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