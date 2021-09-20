Выборы в регионах — без особых неожиданностей

По итогам трехдневного голосования «Единая Россия» — в лидерах, губернаторы и врио переизбраны. Но есть ряд персоналий, которые заслуживают отдельного обсужденияГолосование в регионах в первую очередь интересно конкретными именами и их результатами.
По итогам трехдневного голосования «Единая Россия» — в лидерах, губернаторы и врио переизбраны. Но есть ряд персоналий, которые заслуживают отдельного обсужденияГолосование в регионах в первую очередь интересно конкретными именами и их результатами.
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