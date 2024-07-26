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Песков назвал катастрофическим уровень рождаемости в России

Песков назвал катастрофическим уровень рождаемости в России

Пресс-секретарь президента назвал многодетных матерей героинямиКоэффициент рождаемости в России (1,4) «находится на страшно низком уровне», это «катастрофически для будущего нации, катастрофически мало», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
И при это от электро самокатов, велосипедов каждый день гибнут и калечат людей!!!!! Не чего не делаете только говорильняяя
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11 час.

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