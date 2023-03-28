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Российские разработчики попросили больше денег на создание софта

Российские разработчики попросили больше денег на создание софта

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», объединяющая более 260 российских IT-компаний, выступила против замены грантовых программ льготными кредитами и венчурным финансированием, за что выступает Минцифры.

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