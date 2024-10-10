Как дети становятся налоговыми должниками и за что придется платить родителям?

Если на ребенка оформлено право собственности на имущество, у него появляется обязанность по уплате налогов независимо от возраста Более 200 тысяч детей в Алтайском крае являются собственниками земельных участков, квартир, домов и транспортных средств.
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