Китай нацелен на 320 млн абонентов гигабитного интернета к 2030 году

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Китай инвестирует совокупно 3,8 трлн юаней (около 4,6 трлн рублей) в информационную инфраструктуру к 2030 году и увеличит интеллектуальные вычислительные мощности до 9800 EFLOPS.