Антимракобес: н...
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  • Владимир
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Стимуляция постоянным током: новые данные

Стимуляция постоянным током: новые данные

В 2024 году в журнале Brain вышла статья, посвященная влиянию транскраниальной стимуляции постоянным током (tDCS) на когнитивные функции у макак и активность нейронов основной области коры, отвечающей за эти функции.

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