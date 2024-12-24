В РФ растет производство мяса и мясопродуктов. Об заявили заявили в пресс-службе Минсельхоза."Производство скота и птицы на убой в сельхозорганизациях в январе – ноябре текущего года составило 12,5 млн т, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.