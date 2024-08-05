В Петербурге оцифруют редкие и ценные экземпляры из фондов Театральной библиотеки

С помощью нового профессионального отечественного сканера «ЭларСкан А2-400РА» В Петербурге редкие и ценные экземпляры из фондов Театральной библиотеки будут оцифрованы с помощью нового профессионального отечественного сканера «ЭларСкан А2-400РА».
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