В Петербурге оцифруют редкие и ценные экземпляры из фондов Театральной библиотеки

С помощью нового профессионального отечественного сканера «ЭларСкан А2-400РА» В Петербурге редкие и ценные экземпляры из фондов Театральной библиотеки будут оцифрованы с помощью нового профессионального отечественного сканера «ЭларСкан А2-400РА».