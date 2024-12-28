Украина пожаловалась в ЕС из-за угроз Фицо

Министерство энергетики Украины обратилось сразу в несколько европейских инстанций из-за угроз премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратить поставки электроэнергии в ответ на остановку транзита российского газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии