37-летняя Виктория Дайнеко выходит замуж за своего возлюбленного — бизнесмена и геолога нефтегазовой промышленности, который решил сделать предложение певице во время футбольного матча "Локомотив-Динамо".
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