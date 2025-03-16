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Виктория Дайнеко выходит замуж

Виктория Дайнеко выходит замуж

37-летняя Виктория Дайнеко выходит замуж за своего возлюбленного — бизнесмена и геолога нефтегазовой промышленности, который решил сделать предложение певице во время футбольного матча "Локомотив-Динамо".

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