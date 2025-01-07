Русский компас Семья Юрьевых. Фото: соцсети. В обычной славянской семье родился подозрительно смуглый младенец.
Темнокожий ребёнок появился в русской семье и положил начало зловещим событиям
Комментарии
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АЛ
Александр Ляхов
В коментариях опять притягивают политику. Глупо. Обычная мелодрама написанная с помощью ИИ.
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5 час.
николай николай
Так бы как рудинская , работали определенные структуры во благо для народа и демократов единаросов тогда бы не было не было и иностранцев не заменимых
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3 час.
Владимир Петров
Наука молодым: не спешить с решениями и расставаниями. Если ты у меня был негритёнок, я бы его п-дил каждый день и вырастил Майка Тайсона-2. 👊
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2 час.
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