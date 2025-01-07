Темнокожий ребёнок появился в русской семье и положил начало зловещим событиям

АЛ Александр Ляхов В коментариях опять притягивают политику. Глупо. Обычная мелодрама написанная с помощью ИИ.

николай николай Так бы как рудинская , работали определенные структуры во благо для народа и демократов единаросов тогда бы не было не было и иностранцев не заменимых