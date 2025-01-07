Лукашенко опасается войны с Киевским режимом. Странное признание

Игорь Кузнецов

Когда я прочитал: "Александр Григорьевич якобы предложил Зеленскому ударить по нефтеперерабатывающему заводу в Беларуси в качестве компенсации", стало ясно что это трёп. Возможно вначале СВО Лукашенко пытался уладить с Зеленским этот "конфликт". И НПЗ в Белоруссии ещё во времена СССР работали на УССР в том числе. Пришлось разрывать установившиеся торгово-экономические связи... Но в 2024 году запрос на размещение ТЯО в Белоруссии, потом и "Орешник" летом 2025-го поставят... Это о чём то говорит?