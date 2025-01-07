Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Лукашенко опасается войны с Киевским режимом. Странное признание

Лукашенко опасается войны с Киевским режимом. Странное признание

Лукашенко заявил, что Зеленскому дают команду втянуть Белоруссию в войну, которую она может не выдержать как государство.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Когда я прочитал: &quot;Александр Григорьевич якобы предложил Зеленскому ударить по нефтеперерабатывающему заводу в Беларуси в качестве компенсации&quot;, стало ясно что это трёп. Возможно вначале СВО Лукашенко пытался уладить с Зеленским этот &quot;конфликт&quot;. И НПЗ в Белоруссии ещё во времена СССР работали на УССР в том числе. Пришлось разрывать установившиеся торгово-экономические связи... Но в 2024 году запрос на размещение ТЯО в Белоруссии, потом и &quot;Орешник&quot; летом 2025-го поставят... Это о чём то говорит?
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5 час.
ninikooo Митусова
Да, чудны дела твои, Господи! Кому верить?! Снаружи - враги, внутри- враги в лице чиновников/ казнокрадов и  никчемной Госдумы, толку от которой- чуть. Страна воюет, а депутаты принимают в 25- м чтении закон о вреде курения на улице. Абсурд. Кому нужна такая Госдума?!
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3 час.
А
Антон
https://dzen.ru/a/Z3q9s2HePBLeeezj
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