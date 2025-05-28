Вознесение Господне 29 мая 2025 года: что можно и чего нельзя делать в этот великий праздник Ирина Валькова29 мая 2025 года православные христиане отмечают один из главных церковных праздников — Вознесение Господне.
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