"Вы готовы ждать?": Лариса Долина рассказала зрителям о своей болезни

68-летняя певица в Московском Доме музыки дала концерт в честь 50-летия творческой деятельности.Во время выступления на концерте, посвящённом 50-летию певческой карьеры, Лариса Долина сообщила зрителям, что заболела.
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