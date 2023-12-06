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Царьград

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"Вы готовы ждать?": Лариса Долина рассказала зрителям о своей болезни

"Вы готовы ждать?": Лариса Долина рассказала зрителям о своей болезни

68-летняя певица в Московском Доме музыки дала концерт в честь 50-летия творческой деятельности.Во время выступления на концерте, посвящённом 50-летию певческой карьеры, Лариса Долина сообщила зрителям, что заболела.

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