В Заинске мотоциклист на высокой скорости влетел в легковушку

В Заинске вчера произошла авария с участием мотоциклиста. Инцидент случился около пяти часов вечера. На видеозаписях, опубликованных в соцсетях, видно, как мотоциклист на высокой скорости врезается в легковой автомобиль.
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