Нацистов из «Кракена» порвали ракетами, в Украине ревут сирены и не стихнут до утра: Карта специальной военной операции на Украине на 22 августа 2024 года Юлия СоколоваСегодня в Николаевской области был нанесен ракетный удар по объектам, используемым украинским вооружённым формированием «Кракен», которое запрещено на территории России, а также по складу с боеприпасами.