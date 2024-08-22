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Нацистов из «Кракена» порвали ракетами, в Украине ревут сирены и не стихнут до утра: Карта специальной военной операции на Украине на 22 августа 2024 года

Нацистов из «Кракена» порвали ракетами, в Украине ревут сирены и не стихнут до утра: Карта специальной военной операции на Украине на 22 августа 2024 года

Нацистов из «Кракена» порвали ракетами, в Украине ревут сирены и не стихнут до утра: Карта специальной военной операции на Украине на 22 августа 2024 года Юлия СоколоваСегодня в Николаевской области был нанесен ракетный удар по объектам, используемым украинским вооружённым формированием «Кракен», которое запрещено на территории России, а также по складу с боеприпасами.

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Юрий анин
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Юрий анин
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