Замминистра финансов Великобритании ушла в отставку

Младший министр министерства финансов Великобритании Тулип Сиддик подала в отставку в связи со скандалом из-за личной собственности, 14 января сообщила пресс-служба правительства Соединенного Королевства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии