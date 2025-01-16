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Царьград

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С травмой лапы и без клыков. "Конфликтного" тигра отловили в Хабаровском крае

С травмой лапы и без клыков. "Конфликтного" тигра отловили в Хабаровском крае

Это второй тигр за неделю, которого пришлось отловить в регионеСамца амурского тигра, который угрожал безопасности близлежащих населённых пунктов, отловили 16 января в Хабаровском крае.

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