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Новый закон о камерах – к чему готовиться водителям?

Новый закон о камерах – к чему готовиться водителям?

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 3 Федерального закона «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующий принципы применения камер автоматической фиксации нарушений ПДД, подписал президент РФ Владимир Путин.

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