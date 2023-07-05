Новый закон о камерах – к чему готовиться водителям?

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 3 Федерального закона «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующий принципы применения камер автоматической фиксации нарушений ПДД, подписал президент РФ Владимир Путин.