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Тренер «Металлурга» Разин: работаю над здоровьем, восстанавливаю нервные клетки

Тренер «Металлурга» Разин: работаю над здоровьем, восстанавливаю нервные клетки

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин, отстранённый от работы в магнитогорском клубе, рассказал, что занимается восстановлением здоровья.

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