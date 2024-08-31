Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Джейк Салливан у разбитого корыта

Джейк Салливан у разбитого корыта

Малек Дудаков: Приезд советника по нацбезопасности США в Китай - первый за восемь лет - закончился полным фиаско.

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Комментарии
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M
Malina
Молодцы китайские друзья! Не оглядываются на &quot;интересы&quot; олигархов... перекрывают кислород империалистам тихо, но эффективно!
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13 час.
ЦА
Цуркан Арк
Запад должен быть поставлен на свое место - на задворки
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13 час.
AP
Andrej Popp
В России давно пора АРЕСТОВАТЬ всех этих ВОРОВ, ныне именуемых *олигархами*. Они только ГРАБЯТ предприятия и переводят деньги в США и Европу. Они ДАВНО СТАЛИ ВРАГАМИ НАРОДА ! И пора обьявить об этом в открытую !
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12 час.

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