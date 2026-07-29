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ФедералПресс

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Евгений Поддубный назвал главные качества политического лидера

Евгений Поддубный назвал главные качества политического лидера

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июля, ФедералПресс. Военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный выступил на форуме «Территория смыслов» и обсудил с молодежью лидерство, работу с медиа и влияние искусственного интеллекта на политику.

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