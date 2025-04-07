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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Nintendo случайно показала нераскрытого персонажа в Donkey Kong Bananza, который может п...

Nintendo случайно показала нераскрытого персонажа в Donkey Kong Bananza, который может п...

Nintendo случайно показала нераскрытого персонажа в Donkey Kong Bananza, который может повлиять на вселенную MarioНа последнем Nintendo Switch 2 Direct был представлен Donkey Kong Bananza, первая новая игра о персонаже за более чем десять лет и его долгожданное 3D-приключение с тех пор, как вышел Donkey Kong 64.

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