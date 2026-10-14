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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске умер директор школы № 112 Вадим Платонов

В Новосибирске умер директор школы № 112 Вадим Платонов

Платонов родился в Новосибирске 7 августа 1964 года. Окончил Новосибирский электротехнический институт, несколько лет работал программистом в Институте прикладной физики.

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