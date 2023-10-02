Сказка для двоих
ГлавнаяНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сказка для двоих

186 483 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Халида Мендыбаева
    При чём тут моя башка? Речь идёт о животных, которым все эти "безобразия" до лампочки. Лишь бы хозяин доволен был...Неудавшийся поход...
  • Элеонора Коган
    Да, таковы наши любимцы Мои кисоньки тоже капризничают, не всё им подходит.До слез! «Сволочь...
  • Наталья Эрнст
    Обожаю кошаков 😇😇😇Главные причины, ...

Как искать мужчину, получая от жизни максимальное удовольствие

Как искать мужчину, получая от жизни максимальное удовольствие

В жизни каждой женщины случаются периоды, когда она находится, что называется, «в активном поиске». Мир изменился, продолжительность жизни выросла, нравы стали более свободными, и теперь найти даму, которая провела с одним мужчиной всю жизнь, с юности до последнего вздоха, становится все сложнее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Минаков
Перед дамой возник  парадокс: как объяснить любовнику, что у неё уже есть жених и как на эту ситуацию отреагирует муж... Это раньше мужа выбирали по любви, по привлекательности... &quot;Чтоб не пил, не курил и всегда цветы дарил. Рано утром вставал, тёщу мамой называл...&quot; Сейчас ориентиры свелись к толщине кошелька и величине члена - остальное вроде мелочи...
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх