Как искать мужчину, получая от жизни максимальное удовольствие

ВМ

Владимир Минаков

Перед дамой возник парадокс: как объяснить любовнику, что у неё уже есть жених и как на эту ситуацию отреагирует муж... Это раньше мужа выбирали по любви, по привлекательности... "Чтоб не пил, не курил и всегда цветы дарил. Рано утром вставал, тёщу мамой называл..." Сейчас ориентиры свелись к толщине кошелька и величине члена - остальное вроде мелочи...