В жизни каждой женщины случаются периоды, когда она находится, что называется, «в активном поиске». Мир изменился, продолжительность жизни выросла, нравы стали более свободными, и теперь найти даму, которая провела с одним мужчиной всю жизнь, с юности до последнего вздоха, становится все сложнее.
Как искать мужчину, получая от жизни максимальное удовольствие
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Перед дамой возник парадокс: как объяснить любовнику, что у неё уже есть жених и как на эту ситуацию отреагирует муж... Это раньше мужа выбирали по любви, по привлекательности... "Чтоб не пил, не курил и всегда цветы дарил. Рано утром вставал, тёщу мамой называл..." Сейчас ориентиры свелись к толщине кошелька и величине члена - остальное вроде мелочи...
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