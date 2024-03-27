The Conversation: цифровая осознанность может снизить стресс на работе

Психолог Элизабет Марш из Ноттингемского университета (Великобритания) рассказала изданию The Conversation, что осознанное использование технологий способствует более спокойному и эффективному реагированию на стресс на работе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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