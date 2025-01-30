В России все громче звучат голоса за возврат смертной казни

Николай Агащас

Ведь преступник, идя на преступление, не планирует быть пойманым, а если попадается, то знает что не убьют, а посадят и будут кормить и лечить. Так чтобы за тяжкие преступления казнить, лучше публично, чтобы эта казнь была перед глазами, когда планирует деяние. Наркодиллерство тоже должно попасть под казнь. Наркодиллеры - убийцы людей.