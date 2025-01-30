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В России все громче звучат голоса за возврат смертной казни

В России все громче звучат голоса за возврат смертной казни

Политнавигатор В России должен быть снят мораторий на смертную казнь для тех, кто совершает диверсионные и террористические акты.

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Комментарии
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Николай Агащас
Ведь преступник, идя на преступление, не планирует быть пойманым, а если попадается, то знает что не убьют, а посадят и будут кормить и лечить. Так чтобы за тяжкие преступления казнить, лучше публично, чтобы эта казнь была перед глазами, когда планирует деяние. Наркодиллерство тоже должно попасть под казнь. Наркодиллеры - убийцы людей.
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17 час.
Владимир Елкин
У нас уже накопилось достаточно идиотов, к которым нужно применить смертную казнь!
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9 час.
Анатолий Анатольев
Всех уничтожать за ЗЛО! Что за привилегия для недостойных?
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4 час.
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