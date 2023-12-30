Неуступчивый мужчина помял девушку в центре Уссурийска

Предновогодняя встреча с печальным исходом произошла на улице Ленинградская в Уссурийске. Водитель Honda Vezel не уступил дорогу 29-летней даме на Toyota Ractis, в итоге обоим придется тратиться не на подарки, а на починку авто, сообщили ИА UssurMedia в ГИБДД Уссурийска.