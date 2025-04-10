RT: на подготовку к Пасхе жители России тратят в среднем по 2,5 тыс. рублей

Россияне в этом году в среднем потратят на подготовку к празднованию Пасхи 2,5 тыс. рублей. Основные статьи расходов – это яйца, творог, сухофрукты и сметана, передает RT со ссылкой на результаты соответствующего исследования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии