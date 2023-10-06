В Севастополе отражают атаку двух безэкипажных морских катеров ВСУ

РИАМО - 6 окт. Глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в районе Северного мола слышны громкие звуки, это расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота.
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