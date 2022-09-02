МИД обвинил США и ЕС в создании помех для снижения цен на продовольствие в мире

Россия выполнит обязательства по поставкам продовольствия в Африку и на Ближний Восток, несмотря на то, что США и Евросоюз не хотят снимать ограничения на российский экспорт и тем самым мешают снижению цен на продовольствие на мировом рынке.
Россия выполнит обязательства по поставкам продовольствия в Африку и на Ближний Восток, несмотря на то, что США и Евросоюз не хотят снимать ограничения на российский экспорт и тем самым мешают снижению цен на продовольствие на мировом рынке.
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