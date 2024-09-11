Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Юрий Золотарев
    Шапками не закидаем, нет... Но ХРЕБЕТ сломаем!! Не впервой!Defense24: Путин ...
  • Silver Kont
    Ну, ещё один довод для дебилов из госдупы, что черножопую сволочь надо массово выдворять из России, а не то что завоз...В МОСКВЕ ЗАДЕРЖАЛ...
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В этой новости от Ура.ру прекрасно все. Очереди "ценным специалистам" не нравятся

В этой новости от Ура.ру прекрасно все. Очереди "ценным специалистам" не нравятся

Avia.pro - СМИ "О, бедные мигранты: очередь на медпомощь – настоящая трагедия современности!" Как же трогательно! Выходцы из ближнего зарубежья, нежные души, привыкшие к быстрому обслуживанию и отсутствию очередей, столкнулись с настоящим кошмаром в Тюменской области.

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