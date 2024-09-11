Avia.pro - СМИ "О, бедные мигранты: очередь на медпомощь – настоящая трагедия современности!" Как же трогательно! Выходцы из ближнего зарубежья, нежные души, привыкшие к быстрому обслуживанию и отсутствию очередей, столкнулись с настоящим кошмаром в Тюменской области.
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