Сможет ли выбраться из комы? У певицы Максим выявили ещё одно серьёзное заболевание Оксана БуянкинаСМИ сообщили, что у певицы МакSим, которая на данный момент находится в искусственной коме, диагностировали поражение печени.
Популярные статьи
- Храбрая красавица: Сегодня не стало 35-летней Кати Катиной, военкора Донбасса
- У многих появились сомнения, что Владимир Меньшов ушёл из жизни из-за коронавируса, а всё из-за подозрительного момента на прощании с режиссёром
- “Он забирал все деньги, а потом украл у меня нашего сына”, – уход из жизни деспотичного мужа и несколько абортов. Алиса Мон удивила народ своими признаниями
Свежие комментарии