На Ставрополье сотрудники полиции провели «Уроки мужества» для школьников

В городах и районах Ставропольского края сотрудники различных подразделений полиции организовали патриотические «Уроки мужества» в учебных заведениях.
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