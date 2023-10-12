Птицеводы из Подмосковья планируют поставлять свою продукцию в Китай

Такая возможность обсуждалась на международной выставке VIV Nanjing в Нанкине.Как ранее сообщал «Царьград», пробные поезда с продукцией из Подмосковья проложили свой путь в КНР, теперь в рамках международной выставки VIV Nanjing в Нанкине птицеводческий комплекс «Ромашино» из Подмосковья обсудил планы поставлять свою продукцию в Китай, рассказывает тг-канал Подмосковье сегодня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии