Птицеводы из Подмосковья планируют поставлять свою продукцию в Китай

Такая возможность обсуждалась на международной выставке VIV Nanjing в Нанкине.Как ранее сообщал «Царьград», пробные поезда с продукцией из Подмосковья проложили свой путь в КНР, теперь в рамках международной выставки VIV Nanjing в Нанкине птицеводческий комплекс «Ромашино» из Подмосковья обсудил планы поставлять свою продукцию в Китай, рассказывает тг-канал Подмосковье сегодня.