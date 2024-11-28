Военный рассказал об остановке продвижения ВСУ в первые дни вторжения в Курскую область

В начале вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область два бронетранспортера отдельной гвардейской 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота остановили продвижение противника и уничтожили колонну западной техники.
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