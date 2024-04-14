Star Wars Outlaws: Кей Весс вдохновлена Ханом Соло Game Informer опубликовал полное видео ...

Star Wars Outlaws: Кей Весс вдохновлена Ханом СолоGame Informer опубликовал полное видео интервью с креативным директором Star Wars Outlaws, из которого выяснилось много новых подробностей о грядущем проекте Ubisoft, в том числе тот факт, что Кей Весс вдохновлена Ханом Соло.