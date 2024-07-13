Синоптик Леус: в Москве ожидаются кратковременные ливни и до 30 градусов тепла

Москвичи несколько недель изнывают от жары, но наконец на город обрушатся дожди. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью РИА «Новости» рассказал, что в столице пройдут кратковременные ливни, но температура воздуха по-прежнему останется высокой.