Мадрид (ATP). 3-й круг. Рублев сыграет с Бубликом, Медведев – с Серундоло-младшим, Зверев встретится с Давидовичем-Фокина, Рууд – с Кордой

Даниил Медведев встретится с Хуаном Мануэлем Серундоло. Сетка турнира здесь. Mutua Madrid Open Мадрид, Испания 23 апреля – 4 мая 2025 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 8 055 385 евро Открытые корты, грунт Третий круг Александр Бублик (Казахстан) Андрей Рублев (Россия) Дата проведения 27 апреля, 12.
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