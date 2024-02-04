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Официальные дилеры столкнулись с проблемой в обслуживании китайских авто

Официальные дилеры столкнулись с проблемой в обслуживании китайских авто

Российские дилеры столкнулись с проблемами при обслуживании китайских автомобилей. Так, одной из проблем стала невозможность полной диагностики автомобиля из-за того, что у него нет необходимого программного обеспечения.

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