Официальные дилеры столкнулись с проблемой в обслуживании китайских авто

Российские дилеры столкнулись с проблемами при обслуживании китайских автомобилей. Так, одной из проблем стала невозможность полной диагностики автомобиля из-за того, что у него нет необходимого программного обеспечения.
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