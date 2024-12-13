Ноябрян снова угостят сербскими блюдами

Сербские шеф-повара Милан Умичевич и Слободан Ездимирович вновь приедут в гости. В субботу, 14 декабря, на гастрофестивале «Вкусы Севера» они будут готовить для ноябрян: строганину из щёкура, брускетты с урнебесом и ростбифом из оленины, чорбу, гуляш, клюквейн и травяные чаи.