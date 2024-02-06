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Закон, порядок, государство

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Состоялось итоговое заседание Комиссии по Государственной премии РФ имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова

Состоялось итоговое заседание Комиссии по Государственной премии РФ имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова

Под председательством статс-секретаря – замминистра обороны РФ Николая Панкова подведены итоги работы секций по военной науке, военной технике, литературе и искусству.

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